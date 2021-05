Spis powszechny w Chinach. "Zagadka 14 mln dzieci"

Wyniki najnowszego spisu powszechnego w Chinach budzą wątpliwości między innymi w związku z "zagadką 14 mln dzieci", które uwzględniono w liczbie mieszkańców, choć według rządowych danych się nie urodziły - pisze w czwartek japoński "Nikkei Asian Review".

Zdjęcie Ogłoszone w tym tygodniu wyniki spisu powszechnego z grudnia 2020 roku mówią o 253,38 mln dzieci w wieku do 14 lat / 123RF/PICSEL

Reklama

Niektórzy komentatorzy zarzucali chińskim władzom manipulowanie wynikami w celu ukrycia rozmiarów wiszącego nad krajem kryzysu demograficznego. Urząd statystyczny zaprzecza tym spekulacjom, twierdząc, że różnice wynikają z kwestii metodologicznych.



14 mln więcej dzieci

Reklama

Ogłoszone w tym tygodniu wyniki spisu powszechnego z grudnia 2020 roku mówią o 253,38 mln dzieci w wieku do 14 lat. Jednak według oficjalnych danych urzędu statystycznego w latach 2006-2020 - czyli w okresie, w którym te dzieci mogły przyjść na świat - odnotowano w Chinach w sumie tylko ok. 239 mln narodzin.



Ta wynosząca ponad 5 proc. różnica oznacza, że ponad 14 mln dzieci w jakiś sposób "dołączyło" do grupy wiekowej 0-14 lat - zaznacza japoński tygodnik.



Według gazety różnica byłaby uzasadniona jedynie wówczas, gdyby 14 mln osób otrzymało w tym czasie obywatelstwo Chin kontynentalnych. Jednak nawet chińscy urzędnicy twierdzą, że jest to niemożliwe - pisze "Nikkei Asian Review".



Chiński urząd statystyczny oświadczył w środę, że dysproporcja pomiędzy liczbą dzieci a liczbą narodzin w ostatnich latach wynika głównie z r

Różnice w sposobie obliczania

tych wartości. Jedną z nich uzyskano bezpośrednio ze spisu powszechnego, podczas gdy druga szacowana była na podstawie mniejszych badań i może być niedokładna - wyjaśniono.



Chiny od lat mierzą się ze spadającą liczbą urodzin, co wiązane jest z rosnącymi kosztami wychowania dzieci w miastach i zmianami światopoglądowymi mieszkańców. Negatywnego trendu nie odwróciło rozluźnienie w 2016 roku obowiązującej od lat 70. XX wieku polityki planowania rodziny i zezwolenie wszystkim Chińczykom na posiadanie dwóch potomków.



Z danych z najnowszego spisu wynika, że w 2020 roku w Chinach przyszło na świat 12 mln dzieci, najmniej od 59 lat. To mniej o 18 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, co oznacza najszybszy spadek odnotowany od proklamacji komunistycznej ChRL w 1949 roku - podkreśla "Nikkei Asian Review".