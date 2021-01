Śmierć na K2. Hiszpana Sergiego Mingote próbowali ratować Polacy

Obok wiadomości o historycznym pierwszym zimowym wejściu na szczyt K2 Nepalczyków, pojawiła się informacja o śmiertelnym wypadku na zboczu góry. Podczas zejścia z obozu I w dużej wysokości spadł Hiszpan Sergi Mingote. Wśród osób, które udzielały mu pierwszej pomocy byli Polacy.

Zdjęcie K2, widok od północy /Wikimedia Commons /domena publiczna

Jak informuje serwis tatromaniak.pl Mingote pełnił funkcję kierownika sportowego dużej wyprawy organizowanej przez nepalską agencję Seven Summits Trek. Po osiągnięciu Obozu III i aklimatyzacji na wysokości ok. 7600 m schodził dziś do bazy. Początkowe doniesienia wskazywały na to, że po wypadku jest nieprzytomny.

Informację o jego śmierci przekazał Chhang Dawa Sherpa z agencji SST. Jak dodał pierwszej pomocy Hiszpanowi udzielały cztery osoby w tym dwoje Polaków. Na K2 wspinają się Magdalena Gorzkowska i Oswald Rodrigo Pereira.

Chhang Dawa Sherpa dodał, że ze wskazań pozycji GPS Hiszpana wynika, iż zaliczył upadek z dużej wysokości.

Na miejsce natychmiast skierowano służby medyczne, niestety nie udało się uratować życia wspinacz.



Magdalena Gorzkowska wspina się wraz z Oswaldem Rodrigo Pereirą w ramach komercyjnej wyprawy organizowanej przez agencję Seven Summit Treks. W swoim ostatnim wpisie Gorzkowska przekazała, że jej ekipa zamierza dojść z bazy do obozu drugiego.

"Cele ambitne, dojść z Bazy do obozu drugiego w jeden dzień, czyli przejść trasę, którą ostatnio szliśmy z 3 noclegami po drodze. Nikt tutaj takich tras nie robi dlatego tym bardziej mnie to motywuje. Wiem, że to będzie najcięższy dzień w moim życiu. Oby jak najmniej kamieni spadało na nas, bo niestety sypią się bez przerwy" - wyjaśniła.

Nepalscy wspinacze weszli K2 - drugi co do wysokości szczyt Ziemi i jedyny ośmiotysięcznik do tej pory niezdobyty zimą w sobotę około godz. 17 czasu lokalnego.