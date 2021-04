Śmierć George'a Floyda. W czerwcu wyrok na Dereka Chauvina

16 czerwca wydany zostanie wyrok na Dereka Chauvina, byłego policjanta z Minneapolis, uznanego w tym tygodniu za winnego zeszłorocznego zabójstwa Afroamerykanina Georgea Floyda podczas próby zatrzymania - poinformowało ministerstwo sądownictwa USA.

Chauvin we wtorek został uznany za winnego. Grozi mu do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci. Wyrok wyda sędzia okręgowy hrabstwa Hennepin Peter Cahill.

Floyd zmarł 25 maja zeszłego roku. W trakcie aresztowania za użycie w sklepie 20-dolarowego fałszywego banknotu biały funkcjonariusz obezwładnił Afroamerykanina, który początkowo stawiał opór. Prokuratura oceniła, że przyciskał kolanem szyję leżącego na ziemi i skutego 46-letniego mężczyznę przez około 9 i pół minuty. Śmierć Floyda doprowadziła do masowych protestów w wielu miastach USA.

