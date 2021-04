W Minneapolis toczy się proces w sprawie śmierci 46-letniego George'a Floyda. Kardiolog Jonathan Rich zeznał, że Afroamerykanin zmarł z powodu nagłego zatrzymania krążenia w wyniku niskiego poziomu tlenu. Ekspert wykluczył, by przyczyną zgonu była choroba serca czy przedawkowanie narkotyków.

George Floyd zmarł podczas brutalnego zatrzymania policyjnego

Ekspert wyjaśniał, że zgon Afroamerykanina był następstwem obezwładnienia go przez policję w pozycji twarzą do ziemi i uduszenia go.

- Mogę stwierdzić z dużą dozą pewności jako lekarz, że George Floyd nie zmarł z powodu ostrej niewydolności serca ani z powodu przedawkowania narkotyków - ocenił Jonathan Rich, dodając, że mężczyzna miał "wyjątkowo silne serce".

Wniosek obrony po zastrzeleniu przez policję 20-latka

Sąd odrzucił w poniedziałek prośbę obrony Dereka Chauvina, byłego już policjanta oskarżonego o spowodowanie śmierci Floyda, o natychmiastowe odizolowanie ławy przysięgłych. Uzasadniał to potencjalnym wpływem na ich werdykt zastrzelenia w niedzielę przez policję na przedmieściach Minneapolis podczas kontroli drogowej 20-letniego Afroamerykanina Daune'a Wrighta, co wywołało gwałtowne protesty.

Adwokat byłego policjanta, Eric Nelson, twierdził, że na decyzję sędziów przysięgłych może wpłynąć obawa, co może się stać w rezultacie ich postanowienia. - Wysoki sądzie, pytanie brzmi: czy jury będzie w stanie podjąć decyzję bez względu na jej potencjalne konsekwencje? - argumentował.

Sędzia Peter Cahill oddalił jednak jego wniosek, orzekając, że niedzielny incydent to odrębna sprawa. Nie wyraził zgody na przesłuchanie sędziów przysięgłych w celu zbadania, co wiedzą na ten temat. Zapowiedział też, że nie będzie izolował jury do przyszłego poniedziałku, kiedy rozpoczną się mowy końcowe oskarżycieli i obrońców.

Zeznania złożył brat Floyda

Podczas rozprawy zeznania składał brat George'a Floyda, 39-letni Philonise.

- George był po prostu osobą, którą wszyscy w społeczności kochali - zapewniał, twierdząc, że ludzie chodzili do kościoła właśnie dlatego, że był tam jego brat.

Philonise Floyd mówił, że jego brat pomagał młodszemu rodzeństwu oraz bardzo kochał matkę, która zmarła w 2018 r.

Co grozi byłemu policjantowi?

Amerykańskie media zwracają uwagę, że w przypadku skazania Chauvinowi grozi do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za zabójstwo drugiego stopnia.

Może zostać skazany za wszystkie zarzuty, niektóre z nich lub żaden.

