Słowacki rząd zdecydował o wydaleniu trzech rosyjskich dyplomatów. To gest solidarności z Czechami. Na tę decyzję Słowaków błyskawicznie odpowiedziała Rosja.

Zdjęcie Słowacki premier Eduard Heger i premier Czech Andrej Babisz / AFP

Słowacki premier Eduard Heger poinformował w czwartek, że Słowacja wydali w solidarności z Czechami trzech dyplomatów z misji Federacji Rosji w Bratysławie. Na wyjazd ze Słowacji dostali 7 dni.

W odpowiedzi Moskwa wydali trzech słowackich dyplomatów.





Czechy: Rosyjscy agenci odpowiedzialni za eksplozję

Kryzys w stosunkach czesko-rosyjskich rozpoczął się po ujawnieniu uzasadnionych podejrzeń, że rosyjscy agenci wywiadu stali za wybuchem w składzie amunicji w 2014 roku, w którym zginęło dwóch obywateli Czech.

Praga wydaliła 18 pracowników rosyjskiej ambasady, Moskwa w odpowiedzi uznała 20 pracowników czeskiej placówki w Moskwie za persona non grata.

Ultimatum

Czechy w środę poinformowały, że Rosja ma czas do godziny 12 w czwartek na umożliwienie powrotu dyplomatów do Moskwy. Moskwa nie zareagowała na to ultimatum.

W związku z tym Czechy zdecydowały, że w placówkach w Rosji i w Czechach będzie taka sama liczba dyplomatów . Rosjanie mają czas do końca maja na wyrównanie liczby dyplomatów i pracowników w placówkach.



Według czeskiego MSZ w rosyjskiej stolicy po wzajemnym wydaleniu dyplomatów obu krajów jest pięciu dyplomatów, w tym ambasador, oraz 19 pracowników administracyjno-technicznych. W Pradze jest 27 rosyjskich dyplomatów i 67 pracowników.