W nocy z piątku na sobotę w południowym Londynie doszło do pięciu ataków z użyciem noża. Jedna osoba zginęła, a dziewięć jest rannych. Brytyjska policja sprawdza, czy zdarzenia te były ze sobą powiązane. Dotychczas nie zebrano dowodów, które by to potwierdzały.

Zdjęcie Brytyjska policja /AFP

Przed godziną 19.00 czasu miejscowego policja została wezwana na Chapman Road w położonej na południu miasta dzielnicy Croydon. Funkcjonariusze odnaleźli tam poszkodowanego, który następnie trafił do szpitala.

20 minut później policja została wezwana do szpitala w południowym Londynie, gdzie trafiło czterech mężczyzn z ranami kłutymi i ciętymi. Jeden z nich odniósł obrażenia zagrażające życiu.

Przed godziną 21.00 policjanci otrzymali zgłoszenie również ze szpitala w południowym Londynie - dwóch mężczyzn miało rany kłute, jeden z nich poważne.

25 minut później na Dingwall Road w dzielnicy Croydon zatrzymano mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się ciężkiego uszkodzenia ciała. Jego ofiara - której obrażenia nie są poważne - też została zatrzymana.

Po godzinie 20.00 policja została wezwana na Wisbeach Road, także w dzielnicy Croydon. Funkcjonariusze zastali na miejscu dwóch mężczyzn z obrażeniami kłutymi. Jeden z nich został zabrany do szpitala przed przybyciem policji, a drugi zmarł na miejscu, pomimo udzielonej mu pomocy medycznej.