Trzy tygodnie temu gryzący dym, pochodzący z palącego się śmietniska, pojawił się w stolicy Serbii. Podobne zjawiska nie były rzadkością z powodu złego zarządzania odpadami, procesowi rozkładu śmieci i ognia jaki w skutek procesu powstawał.

Największe w Europie

Wysypisko w Vincy ma 40 lat i według należącej do Grupy Banku Światowego Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation - IFC), jest największym w Europie.

Składowisko dziennie przyjmowało 1,5 tys. ton odpadów z gospodarstw domowych oraz 3 tys. ton odpadów budowlanych. Vujović oświadczyła, że zamknięte wysypisko zostanie zabezpieczone przed osuwaniem się oraz rekultywowane do 2023 roku.

- Pojawiały się pożary z powodu 40 lat zrzucania tam śmieci w sposób niezgodny z regulacjami środowiskowymi. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy już mieć z tym problemów - powiedziała Vujović.

Kandydat do członkostwa w UE

Według danych belgradzkich służb do spraw zdrowia, wysypisko śmieci w Vincy od początku funkcjonowania wyemitowało do atmosfery ponad 4 mld metrów sześciennych metanu. W ostatnich latach serbskie organizacje środowiskowe organizowały protesty, żądając zamknięcia obiektu.

W 2019 roku władze stolicy Serbii wraz z francusko-japońskim konsorcjum Suez-Itochu rozpoczęły budowę nowego wysypiska wraz ze spalarnią śmieci, produkującą energię z odpadów.

Agencja Reuters przypomina, że Serbia jest kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej, niemniej przed przystąpieniem państwo to będzie musiało zainwestować ponad 15 mld euro, by spełnić unijne standardy ekologiczne, w tym te dotyczące utylizacji odpadów.

