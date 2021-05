Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zabrał głos w sprawie niedzielnego incydentu związanego z przymusowym lądowaniem w Mińsku samolotu Ryanair, lecącego nad Białorusią. - Na pokładzie był terrorysta - oświadczyła głowa państwa.

- W samolocie był terrorysta i wiadomo o tym daleko poza granicami Białorusi - powiedział w środę Łukaszenka.

- Za przestępstwa odpowie każdy. To kwestia czasu. Oni chcieli nas zabić. Ile by nas tu setek tysięcy zginęło, jeśli nie dalibyśmy odporu - mówił Łukaszenka, odnosząc się zapewne do ubiegłorocznych protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów.

- Niezależnie od tego, czy bomba była, czy nie, ale gdyby zameldowali, że na pokładzie jest terrorysta, natychmiast wydałbym rozkaz posadzenia samolotu - powiedział.

"Zaplanowana prowokacja"

Reakcję Zachodu na incydent z Ryanair Łukaszenka nazwał "zaplanowaną prowokacją". Jego zdaniem kraje zachodnie podejrzanie szybko zareagowały, wydając podobne do siebie oświadczenia.

Łukaszenka występuje w środę na pilnie zwołanym spotkaniu z przedstawicielami parlamentu i władz. Spotkanie nie jest transmitowane na żywo, a cytaty pochodzą z mediów państwowych.