Brytyjskie siły zbrojne upamiętniły w sobotę zmarłego księcia Edynburga, Filipa. Honorowe salwy z dział oddano na lądzie oraz na morzu - informuje agencja Reutera.

Reklama

Zdjęcie Działa zabrzmiały w całym Zjednoczonym Królestwie /The Telegraph /YouTube

Filip Mountbatten, książę Edynburga i małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, zmarł 9 kwietnia w wieku 99 lat. Swoje setne urodziny obchodziłby dokładnie 10 czerwca.

Reklama

Już wczoraj pod bramami Pałacu Buckingham pojawiły się tłumy ludzi chcących oddać hołd zmarłemu księciu. Dziś postać Filipa uhonorowały brytyjskie siły zbrojne - w południe w całym kraju można było usłyszeć salwy honorowe z dział. W akcję upamiętnienia męża Elżbiety II włączyły się jednostki wojskowe m.in. z Londynu, Edynburga, Cardiff i Belfastu.

Strzały oddano także w Gibraltarze oraz na niektórych okrętach wojennych brytyjskiej floty. Filip odbywał swoją służbę wojskową w marynarce (British Navy), w jej szeregach walczył także w czasie II wojny światowej.

Wideo youtube

Mała ceremonia pogrzebowa

Jeszcze dziś dwór królewski ma ogłosić szczegóły co do pogrzebu księcia Edynburga. Spodziewana jest raczej mała, prywatna ceremonia - ma to związek z sytuacją pandemiczną w Zjednoczonym Królestwie i związanymi z nią ograniczeniami.

Wczoraj Pałac Buckingham prosił również w swoim komunikacie, by kondolencje składać przez internet i nie gromadzić się pod rezydencjami Windsorów.

Zobacz także: Nie żyje książę Filip. Jeden z najważniejszych, politycznie niepoprawny



Książę miał problemy ze zdrowiem

W połowie lutego książę Edynburga trafił do szpitala z powodu - jak oficjalnie informowano - niegroźnej infekcji. Miesięczna hospitalizacja, w trakcie której Filip przeszedł operację serca, zakończyła się 16 marca.



Filip Mountbatten był mężem Elżbiety II przez ponad 73 lata.

Książę Filip zmarł w wieku 99 lat 1 / 10 99-letni książę Filip zmarł 9 kwietnia rano na zamku w Windsorze. Informacje o jego złym stanie zdrowia pojawiały się w mediach już od kilku tygodni. W połowie lutego 2021 r. został przyjęty do szpitala z powodu infekcji, a następnie zabiegu kardiologicznego, z którego został wypisany dopiero po miesiącu. Źródło: Agencja FORUM Autor: Danny Lawson/PA Images udostępnij