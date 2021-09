Salwador: Bitcoin stał się oficjalną walutą kraju

Salwador jako pierwszy kraj na świecie przyjął we wtorek bitcoina jako oficjalną walutę. Zdaniem zwolenników obniży to prowizję od miliardów dolarów przesyłanych do kraju z zagranicy, ale zdaniem krytyków może ułatwić pranie brudnych pieniędzy.

Zdjęcie Bitcoin stał się oficjalną walutą w Salwadorze / 123RF/PICSEL