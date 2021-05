Delegowanie sędziów do sądów wyższej instancji, które w każdej chwili może według uznania zakończyć minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, jest sprzeczne prawem Unii Europejskiej - głosi wydana w czwartek opinia rzecznika generalnego TSUE.

"Prawo Unii sprzeciwia się polskiej praktyce delegowania sędziów do sądów wyższej instancji, które to delegowanie może zostać zakończone w każdym czasie według uznania Ministra Sprawiedliwości będącego zarazem Prokuratorem Generalnym" - czytamy w opinii, która wydał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Michal Bobek.

"W prawie Unii nic nie stoi na przeszkodzie, by państwa członkowskie ustanowiły system, zgodnie z którym sędziowie mogą, w interesie służby, być tymczasowo delegowani z jednego sądu do drugiego. W systemach, w których ministerstwo sprawiedliwości jest odpowiedzialne za kwestie organizacyjne i kadrowe dotyczące sądownictwa, decyzje o delegowaniu poszczególnych sędziów mogą leżeć w gestii ministra" - zastrzegł jednocześnie Bobek.



Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku. TSUE może się z nią zgodzić i zwykle tak się dzieje, może jednak też wydać zupełnie inny wyrok.