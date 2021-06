Burmistrzyni hrabstwa Daniella Levine Cava poinformowała w piątek, że służby ratunkowe wciąż poszukują osób, które przeżyły.

Straż pożarna przekazała AP, że akcja ratunkowa trwała też w nocy z czwartku na piątek. 130 strażaków wciąż przeczesuje gruzy w poszukiwaniu ofiar. Lekarze sądowi współpracują z policją przy identyfikacji ofiar śmiertelnych.

Do częściowego zawalenia się budynku doszło około godz. 2 w nocy ze środy na czwartek (godz. 8 czasu polskiego). W wybudowanym w 1981 r. położonym tuż przy plaży apartamentowcu było ponad 130 mieszkań. Jak podał "Washington Post", do zawalenia się 40-letniego bloku doszło zaledwie dzień po tym, jak pomyślnie przeszedł on inspekcję budowlaną.

Reklama

Przyczyna katastrofy jest nieznana, a według "WP" jej ustalenie może zająć długi czas. Średnia cena apartamentu w położonym nad brzegiem oceanu budynku wynosiła około 600 tys. dolarów.

Należąca do aglomeracji Miami miejscowość Surfside jest znana jako ośrodek społeczności ortodoksyjnych Żydów, a także jako "mała Argentyna" ze względu na dużą liczbę imigrantów z tego kraju.

Miami: Zawalił się 12-piętrowy budynek 1 / 6 Ok. 2 w nocy czasu lokalnego częściowo zawalił się 12-piętrowy blok mieszkalny w Miami. - Widziałem, jak jedna trzecia albo może nawet połowa tego budynku się dosłownie zawaliła - mówił NBC Miami jeden z świadków katastrofy. - Nie potrafię tego opisać, to wyglądało, jakby wybuchła bomba, jak coś, co się dzieje w krajach trzeciego świata, teraz jest tam ogromne rumowisko - dodał. Źródło: PAP/EPA Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH udostępnij

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Prawdziwa plaga". Chorwaccy rolnicy atakowani przez hordy chronionych gatunków wilków AFP