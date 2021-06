RPA: "Diamentowa gorączka" po odkryciu pasterza. Okazało się, że kamienie to kwarc

Wszystko zaczęło się od jednego pasterza, który znalazł nietypowe kamienie w południowoafrykańskiej prowincji KwaZulu-Natal. Do wioski przyjechały tysiące ludzi, przekonanych, że to diamenty. Wątpliwości rozwiały szczegółowe badania - okazało się, że nietypowe kamienie to kwarc. Są praktycznie bezwartościowe.

Zdjęcie "Diamentowa gorączka" w RPA / Kim Ludbrook / PAP/EPA