- Spotkałem się w cztery oczy z premierem Babiszem (Andrej Babisz, premier Czech - red.), ponieważ mamy bardzo trudną sytuację związaną z niewłaściwym, z niesprawiedliwym wyrokiem czy decyzją Trybunału Sprawiedliwości - powiedział przed szczytem Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Francisco Seco / POOL / PAP/EPA

- Powiedziałem premierowi Babiszowi jakie jest nasze stanowisko. Ale także wiem, że zespoły polski i czeski: rządowy, ale także ze wsparciem samorządowym, i ze wsparciem przedstawicieli Polskiej Grupy Energetycznej PGE - dyskutują, negocjują, co da się zrobić w tym obszarze ze względu na nowe okoliczności związane z decyzją wydobywania węgla i pracy elektrowni Turów - podkreślił premier Morawiecki.

Chodzi o decyzję z piątku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia. Jest to efekt skargi wystosowanej przez Czechy, w ocenie których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

"Katastrofa ekologiczna"

- Ja stąd raz jeszcze mogę podkreślić, że my oczywiście nie przerywamy wydobycia, nie przerywamy pracy tej elektrowni. To jest dla nas oczywiste, ponieważ byłaby to w sytuacji przerwania pewna katastrofa ekologiczna, energetyczna i w ślad z tym ogromne problemy społeczne - podkreślił szef rządu.

Jak zauważył: "Polska będzie starała się wykazać tutaj dobrą wolę, ale w takim zakresie, która umożliwi nam kontynuowanie działań i w elektrowni, i w kopalni Turów". - To jest dla nas oczywiście jednoznaczne i mam nadzieję, że nasi czescy partnerzy też to rozumieją, a my pokazaliśmy też nowe okoliczności i w oparciu o te nowe okoliczności prowadzimy teraz rozmowy i negocjacje - powiedział Morawiecki.

Z Brukseli Bartosz Bednarz