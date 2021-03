Rozmawiali o wywiadzie Harry'ego i Meghan. Nagle wyszedł ze studia

W programie "Good Morning Britain" doszło we wtorek do niecodziennej sytuacji. Piers Morgan - popularny brytyjski dziennikarz - w czasie dyskusji na temat wywiadu księcia Harry'ego i księżnej Meghan nagle wściekły opuścił studio. Stało się to po tym, jak z ust jego kolegi po fachu padły słowa krytyki pod adresem Morgana.

Reklama

Zdjęcie Piers Morgan /Valerie MACON / AFP /AFP

Pierwszy wspólny wywiad księcia Harry’ego i księżnej Meghan po wycofaniu się z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i przeprowadzce do USA wywołuje ogromne emocje, szczególnie na Wyspach. Para w rozmowie z Oprah Winfrey zarzuciła członkom brytyjskiej monarchii obojętność, rasizm i powielanie kłamstw.

Reklama

W gazetach i telewizji to temat numer jeden. Nie mogło go też zabraknąć we wtorek na antenie ITV w programie "Good Morning Britain", którego jednym z gospodarzy jest Piers Morgan. Już wcześniej dał on się poznać jako osoba, która nie jest fanem Harry'ego i Meghan. Dobitnie dał temu wyraz także i tym razem.

Morgan podkreślał, że nie dał wiary słowom Meghan na temat depresji, myśli samobójczych, a także rasizmu w pałacu. - Nie uwierzyłbym jej, gdyby przeczytała mi prognozę pogody - mówił.

Dziennikarz Alex Beresford zwracał uwagę natomiast na przytłaczającą ilość negatywnej prasy, z jaką para musiała się zmierzyć od czasu zaręczyn.

- Rozumiem, że nie lubisz Meghan Markle. Wiele razy dałeś temu wyraz w tym programie i rozumiem, że mieliście osobistą relację (Piers i Meghan niegdyś się przyjaźnili - red.), a ona ją zaniedbała. Czy powiedziała coś o tobie od tego czasu? Nie sądzę, żeby tak było, ale ty nadal ją niszczysz - zwrócił się do Morgana Beresford.

- Ok, koniec z tym - rzucił Morgan w odpowiedzi na słowa kolegi i opuścił studio. Beresford nazwał jego zachowanie "żałosnym" i "diabolicznym".

Poranne show przerwano blokiem reklamowym. Dziennikarz wrócił jednak później na plan.

Dyrektor naczelna ITV, Carolyn McCall, jak informuje "The Guardian", przekazała, że członek zarządu nadawcy rozmawiał z Morganem na temat jego zachowania. Zaznaczyła jednocześnie, że stacja będzie musiała dokładniej przyjrzeć się jego wypowiedziom.

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wstrząsające wyznanie Meghan Markle AFP