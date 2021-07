Przywódcy talibów wznowili w zeszłym tygodniu w katarskiej stolicy będące od dawna w impasie rozmowy z afgańskim rządem. Agencja Reutera informowała w tym tygodniu, że taliban planuje przedstawić stronie rządowej pisemną propozycję pokojową już w sierpniu.

Talibowie mogą swobodnie atakować centra administracyjne w Afganistanie, ponieważ nie obiecywali Stanom Zjednoczonym, że pozostawią je w spokoju - zakomunikował w piątek na konferencji prasowej w Moskwie przedstawiciel talibów. Ale zastrzegł, że bojownicy nie będą siłą zdobywać stolic prowincji.

Szahabudin Delawar poinformował, że ok. 250 z 398 powiatów kraju znajduje się obecnie pod kontrolą talibów. AFP zastrzega, że doniesień tych nie można potwierdzić w niezależnych źródłach.

Reklama

Amerykanie wycofują się z Afganistanu

Po prawie 20 latach zagraniczne siły, w tym amerykańskie, wycofują się z Afganistanu, co ośmieliło talibskich bojowników do prób zdobycia nowych terytoriów - zwraca uwagę Reuters. Spowodowało to ucieczkę kilkuset członków rządowych sił bezpieczeństwa i cywilów przez granicę do sąsiedniego Tadżykistanu i wzbudziło obawy w Moskwie i innych stolicach, że islamscy ekstremiści mogą przeniknąć do Azji Środkowej - regionu, który Rosja postrzega jako swoją strefę wpływów.

Na piątkowej konferencji prasowej w Moskwie trzech przedstawicieli talibów próbowało zasygnalizować, że nie stanowią oni jednak zagrożenia dla całego regionu. Jak przekazali, zrobią wszystko, co w ich mocy, by zapobiec działalności dżihadystycznego Państwa Islamskiego na terytorium Afganistanu i że będą również dążyć do zlikwidowania produkcji narkotyków.