Zatrzymaliśmy w Moskwie dwie osoby planujące przewrót wojskowy na Białorusi i zabójstwo Alaksandra Łukaszenki - oznajmiła Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Rosji. Jeden z zatrzymanych z nich miał "konsultować się z USA i Polską".

Zdjęcie Na Białorusi trwają antyrządowe protesty. Na zdjęciu zatrzymania w Mińsku, 29 listopada 2020, fot. ilustracyjna / STRINGER/AFP / AFP

FSB poinformowała o wspólnej z Komitetem Bezpieczeństwa Pastwowego (KGB) Białorusi operacji specjalnej, w ramach której wykryto, że prawnik Juraś Ziankowicz i politolog Alaksandr Fiaduta "planowali przewrót wojskowy według scenariusza kolorowych rewolucji z zaangażowaniem miejscowych (białoruskich - red.) i ukraińskich nacjonalistów".

"(Planowali oni - red.) również fizyczną eliminację Alaksandra Łukaszenki" - podaje komunikat FSB, cytowany przez agencję TASS.

Według tego komunikatu Ziankowicz (amerykański prawnik białoruskiego pochodzenia - red.) przybył do Moskwy "po konsultacjach w USA i w Polsce w celu spotkania z przedstawicielami sił zbrojnych Białorusi, by przekonać ich do udziału w przewrocie".

"Spiskowcy zostali zatrzymani przez rosyjskie służby bezpieczeństwa i przekazani partnerom białoruskim" - podano.

FSB twierdzi, że zamach miał być przeprowadzony 9 maja, gdy obchodzony jest Dzień Zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej.

Wcześniej białoruskie media informowały, że obaj mężczyźni prawdopodobnie zostali zatrzymani w Moskwie. Obecnie znajdują się w areszcie w Mińsku.