Jak poinformowało ministerstwo obrony Rosji, wojska, które uczestniczyły w ćwiczeniach na anektowanym Krymie, rozpoczęły powrót do miejsc swojego stałego rozlokowania. Oddziały udają się na dworce kolejowe i lotniska, na okrętach desantowych trwa załadunek.

Zdjęcie Manewry rosyjskie na Krymie zbiegły się ze starciami w Donbasie / Russian Defense Ministry Press Service/Associated Press/East New / East News

Oddziały, które rozpoczęły powrót do koszar, należą do rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego i sił powietrznodesantowych. Przerzucenie wojsk ma zakończyć się do 1 maja.

Wojska te brały udział w ćwiczeniach, których główny etap odbył się w czwartek i które według ministerstwa obrony Rosji były elementem niezapowiedzianego sprawdzianu gotowości bojowej sił zbrojnych. W manewrach na poligonie Opuk, na anektowanym ukraińskim Krymie, uczestniczyło w czwartek 10 tysięcy żołnierzy.

Flotylla na Morzu Czarnym