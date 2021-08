Na spotkaniu ze studentami w Kaliningradzie Ławrow powiedział, że Polska zawiesiła porozumienie "w trybie jednostronnym, w nurcie tak zwanych sankcji zachodnich".

Dodał następnie: "rozmawialiśmy dziś z gubernatorem obwodu kaliningradzkiego Antonem Alichanowem i uważam, że nasi polscy koledzy powinni jeszcze raz przyjrzeć się swojej decyzji. Bylibyśmy zainteresowani, by wznowili oni działanie tego porozumienia".

Równocześnie - mówił Ławrow - "byłoby słuszne, gdyby na podobną umowę zgodzili się sąsiedzi litewscy".

Mały ruch graniczny (MRG) z obwodem kaliningradzkim funkcjonował od 2012 do 2016 r. Strona polska zawiesiła go w związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży, a ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak zapowiadał, że przywrócenie go będzie możliwe, "gdy ustaną przyczyny, które są związane z bezpieczeństwem państwa polskiego".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rosjanie przeprowadzili ćwiczenia wojskowe na granicy tadżycko-afgańskiej AFP