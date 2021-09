Zablokowania tych materiałów zażądał rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor. Regulator oświadczył, że nagrania rozpowszechniają informacje o strukturach Nawalnego, które zostały w Rosji uznane za organizacje ekstremistyczne.

Roskomnadzor żądał usunięcia trzech nagrań z kanału Nawalnego na YouTube. Na pierwszym wideo współpracownicy Nawalnego prezentowali projekt "inteligentne głosowanie", czyli strategię opozycjonisty w wyborach parlamentarnych. Drugi filmik dotyczył Walentiny Tierieszkowej - pierwszej kobiety w kosmosie, obecnie zasiadającej w rosyjskim parlamencie. Tierieszkowa była inicjatorką poprawki do konstytucji pozwalającej Władimirowi Putinowi na kolejne kadencje prezydenckie. Trzecie wideo składało się ze slajdów prezentujących wszystkich kandydatów rekomendowanych przez Nawalnego w ramach "inteligentnego głosowania". Teraz dostępne jest tylko wideo o Tierieszkowej.

Dzień wcześniej, w sobotę, Roskomnadzor zażądał od wyszukiwarki Google, by usunęła pliki Google Docs z nazwiskami popieranych przez Nawalnego kandydatów. Rano w niedzielę listy te zostały zablokowane: przy próbie ich otworzenia pojawia się informacja, że naruszają one zasady korzystania z serwisu.

Zablokowana strona

6 września Roskomnadzor zablokował stronę internetową "inteligentnego głosowania". Przed 17 września, gdy rozpoczęło się głosowanie przedterminowe w wyborach parlamentarnych, koncerny Apple i Google usunęły ze swoich ofert aplikację Nawalny, za pośrednictwem której można było sprawdzić nazwiska kandydatów rekomendowanych w ramach "inteligentnego głosowania". Komunikator Telegram zablokował bot "inteligentnego głosowania" powołując się na zakaz agitacji podczas ciszy wyborczej.

Od 17 września trwają w Rosji wybory do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Projekt "inteligentne głosowanie" to ogłoszona przez Nawalnego strategia głosowania. Opozycjonista zaapelował, by masowo wspierać tych kandydatów, którzy w swoich okręgach mają największe szanse na pokonanie reprezentanta rządzącej partii Jedna Rosja.

