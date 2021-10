"W celu wzmocnienia instytucji rodziny i zwiększenia w wychowaniu dzieci znaczenia ojcostwa ustanawiam Dzień Ojca; będzie on obchodzony w trzecią niedzielę października" - czytamy w dokumencie.

Inicjatorką ustanowienia w Rosji Dnia Ojca jest Anna Kuzniecowa, była pełnomocniczka przy prezydencie FR ds. praw dziecka.

Po podpisaniu przez prezydenta dekretu Kuzniecowa powiedziała, że "to rozwiązanie, harmonijnie wpisujące się w sekwencję ustalonych świąt - Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, Miłości i Wierności" - podkreśla nowy etap w podejściu w Rosji do polityki rodzinnej, gdzie rodzina to tata, mama i dzieci".

