Rosja uznaje 10 amerykańskich dyplomatów za personae non gratae

Dziesięciu amerykańskich dyplomatów ma opuścić Rosję do 21 maja. Uznano ich za osoby niepożądane. Rosyjski resort dyplomacji zapowiada, że "w najbliższych dniach nastąpią dalsze kroki".

Zdjęcie Siedziba rosyjskiego MSZ / ALEXANDER NEMENOV / AFP / AFP

MSZ Rosji wezwało w środę zastępcę ambasadora USA w Moskwie Barta Gormana. W ministerstwie wręczono mu notę o uznaniu za osoby niepożądane dziesięciu pracowników ambasady amerykańskiej. Mają oni opuścić Rosję do 21 maja, do końca dnia.

Resort dyplomacji Rosji zapowiedział w komunikacie, że "w najbliższych dniach nastąpią dalsze kroki" w ramach reakcji Moskwy na najnowsze sankcje ze strony Waszyngtonu, które - według rosyjskiego MSZ - są "bezprawne".

Wizyta Gormana w MSZ trwała około kwadransa. Dyplomata nie udzielił po niej komentarza mediom.

Ambasador USA w Rosji John Sullivan zapowiedział we wtorek, że uda się w tym tygodniu do Waszyngtonu na konsultacje z przedstawicielami administracji prezydenta Joe Bidena. Dyplomata ma powrócić do Moskwy w nadchodzących tygodniach.

