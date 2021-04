​Pięć nastolatek z zespołu koszykówki zginęło w południowo-zachodniej Rosji w wypadku drogowym, w którym ciężarówka zderzyła się z minibusem. Nastolatki jechały na zawody sportowe.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Artem Konstantinov / 123RF/PICSEL

Do wypadku doszło na autostradzie z Astrachania do Stawropolu. W kierunku Czerkieska z Wołgogradu jechał minibus wiozący koszykarski zespół dziewcząt w wieku od 12 do 14 lat. W pewnym momencie w samochód ten uderzyło auto ciężarowe, którego kierowca, według policyjnego protokołu, został zmuszony do niebezpiecznego manewru przez inny pojazd.

Rannych zostało 19 osób, dziewięć dziewcząt zostało przewiezionych do szpitala. - Lekarze walczą o ich życie - powiedział szef policji drogowej w Stawropolu Aleksiej Safonow.

