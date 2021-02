Zapadł wyrok w sprawie Aleksieja Nawalnego. Sąd w Moskwie nakazał zamianę wyroku w zawieszeniu dla rosyjskiego opozycjonisty na pozbawienie wolności. Wokół budynku sądu cały czas trwają zatrzymania osób, które demonstrują w obronie Nawalnego.

Zdjęcie Aleksiej Nawalny podczas swojego procesu w Moskwie /Moscow City Court Press Office\TASS /Getty Images

Moskiewski Sąd Miejski nakazał, by wyrok 3,5 roku w zawieszeniu wobec Aleksieja Nawalnego, wydany w 2014 roku, zamienić na bezwzględne wykonanie kary, a więc pozbawienie wolności.



O taką zamianę kary wnosiły rosyjskie służby więzienne. Twierdziły one, że Nawalny naruszał warunki, które obowiązywały go podczas okresu próby.



W 2014 roku Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu za domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher. W tym procesie współoskarżonym był jego brat Oleg Nawalny, któremu sąd nie zawiesił wykonania kary i który odbył wyrok w kolonii karnej. Obaj nie przyznawali się do winy.





Posiedzenie w sądzie w Moskwie toczyło się z przerwami od rana.



Wokół budynku sądu cały czas trwają zatrzymania. Portal OWD-Info szacuje liczbę zatrzymanych na 325. Policja nadal blokuje ruch w rejonie sądu.