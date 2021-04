Jednostki rosyjskiej Floty Czarnomorskiej wypłynęły na Morze Czarne na ćwiczenia artyleryjskie - poinformowała flota, cytowana przez agencję TASS. Na Morze Czarne, jak zapowiedziano, zmierzają też siły Flotylli Kaspijskiej.

Zdjęcie Okręt rosyjskiej floty (SERGEY PIVOVAROV / Reuters / Forum) /Agencja FORUM

Biuro prasowe Floty Czarnomorskiej zaznaczyło, że siły będą ćwiczyć pokonanie zagrody minowej i prowadzenie ognia do celów nawodnych i powietrznych. W ćwiczeniach wezmą też udział siły lotnicze.

Na Morze Czarne zmierzają też jednostki z Flotylli Kaspijskiej, które, jak zapowiedziano, wezmą udział we wspólnych ćwiczeniach wraz z siłami Floty Czarnomorskiej. Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że jednostki minęły już Rostów nad Donem.

Kierunek Morze Czarne

8 kwietnia służby prasowe rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego poinformowały, że ponad 10 jednostek desantowych i artyleryjskich rosyjskiej Flotylli Kaspijskiej opuściło bazę w Machaczkale i zmierza na Morze Czarne. Zapewniono, że przerzucanie tych jednostek odbywa się w ramach sprawdzianu kontrolnego.

Następnego dnia MSZ Turcji przekazało, że władze USA poinformowały, że dwa amerykańskie okręty wojenne przepłyną przez cieśniny tureckie i zostaną rozmieszczone na Morzu Czarnym do 4 maja. W reakcji rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko wyraził zaniepokojenie wzmożoną aktywnością na Morzu Czarnym państw, które nie graniczą z jego wodami.

Kapitan Pawło Łakijczuk z ukraińskiego Centrum Studiów Globalnych "Strategia XXI" powiedział portalowi Ukrinform, że "sam fakt czasowej dyslokacji z Morza Kaspijskiego wojskowych jednostek artyleryjskich to nie rzadkość". - Od 2016 roku, po wzięciu pod pełną kontrolę Morza Azowskiego, Rosjanie w praktyce ćwiczą wzmocnienie sił tam i w Cieśninie Kerczeńskiej. W szczególności kosztem Flotylli Kaspijskiej - podkreślił.

Siły ofensywy

Łakijczuk pytany, do czego mogą być wykorzystane przez Rosję jednostki, odparł: - Wysadzić taktyczny desant, na przykład ze składu 382. batalionu piechoty morskiej z Temruku na niezabezpieczone wybrzeże w płytkich rejonach Morza Azowskiego i jeziora Sywasz.

- Ale to nie są główne siły ofensywy. Taktyczny desant potrzebny jest do zajęcia strategicznie ważnego przyczółku i jego utrzymania do przybycia głównych sił - pisze Ukrinform. - Tak więc pomimo tego, że kaspijcy stanowią zagrożenie, głównego zagrożenia należy oczekiwać z innego kierunku - podsumowuje Łakijczuk.

Agencja Ukrinform zaznacza przy tym, że w 2018 roku, kiedy miał miejsce tzw. kryzys azowski, "przerzucenie jednostek też było tłumaczone planowanymi działaniami z zakresu przygotowań bojowych, ale powróciły one do Astrachania dopiero późną jesienią, kiedy ucichły batalie wokół przejęcia w Cieśninie Kerczeńskiej dwóch ukraińskich jednostek" - podkreśla Ukrinform.

W 2018 roku na Morzu Czarnym doszło do ostrzelania przez siły rosyjskie trzech niewielkich okrętów marynarki wojennej Ukrainy. Atak nastąpił, gdy Ukraińcy próbowali przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie przez łączącą je i kontrolowaną przez Rosję Cieśninę Kerczeńską. Trzy ukraińskie jednostki zostały przejęte, a 24 członków ich załóg aresztowanych.

Ćwiczenia i przerzucanie jednostek zbiegają się w czasie z eskalacją konfliktu w Donbasie na wschodzie Ukrainy i koncentracją wojsk rosyjskich u ukraińskich granic.

