Rosja. Katastrofa prototypowego samolotu Ił-112W koło Moskwy. Są ofiary

Do katastrofy doszło podczas próby lądowania w pobliżu lotniska w Kubince pod Moskwą. Samolot powstał w zakładach lotniczych w Woroneżu na zamówienie ministerstwa obrony Rosji i znajdował się na etapie prób.

W internecie pojawiło się nagranie wideo, na którym widać płomienie pod prawym skrzydłem samolotu. Agencja RIA Nowosti, powołując się na źródło, podała, że zapalił się silnik.



Zaprojektowano go w XX wieku, powstał dwa lata temu

Ił-112W to lekki samolot transportowy, przeznaczony do przewozu i desantu żołnierzy, uzbrojenia, lekkiego sprzętu i ładunku o masie do 5 ton. Prototypowa maszyna przybyła w ostatnich dniach z Woroneża i miała być pokazana na międzynarodowym forum wojskowo-technicznym.



Samolot został zaprojektowany jeszcze w latach 90., ale wówczas projektu nie zrealizowano ze względu na brak funduszy. Dopiero w 2019 roku odbył się pierwszy lot tej maszyny.

