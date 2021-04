Rosja: Doprowadził kobietę do śmierci i pokazał to w internecie. Usłyszał wyrok

Sześć lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze - taki wyrok wydał sąd w Ramienskoje w obwodzie moskiewskim na blogera Stanisława Rieszetniaka, który podczas relacji online pobił kobietę, a następnie wyrzucił ją bez ubrania do nieogrzewanego pomieszczenia. Doprowadziło to do jej śmierci.

Stanisław Rieszetniak

Sąd uznał Rieszetniaka, który korzysta z pseudonimu Reeflay, za winnego umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, prowadzącego do śmierci. Maksymalny wymiar kary z tego artykułu kodeksu karnego to 15 lat więzienia.

Realizował życzenia użytkowników

Kobieta była znajomą blogera. W nocy z 1 na 2 grudnia Rieszetniak emitował online nagranie ze spotkania, w czasie którego pokłócił się z kobietą, pobił ją, a następnie zmusił do wyjścia bez ubrania do nieogrzewanego pomieszczenia. Kobieta zmarła wskutek obrażeń.

Według mediów Rieszetnik jest tzw. trash streamerem - w czasie swoich relacji na żywo pokazywał sceny przemocy fizycznej i psychicznej. W ten sposób zarabiał na życie - użytkownicy płacili mu za publikowanie swoich komentarzy i realizowanie różnego rodzaju "życzeń".