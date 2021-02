Aleksiej Nawalny został umieszczony w kolonii karnej w obwodzie włodzimierskim, około 100 kilometrów na wschód od Moskwy. Rosyjska służba więziennictwa potwierdziła w piątek, że opozycjonista jest przewożony do łagru. Nie ujawniła jednak wówczas, do którego.

Reklama

Zdjęcie Aleksiej Nawalny podczas swojego procesu w Moskwie /Moscow City Court Press Office\TASS /Getty Images

Rosyjskie media niezależne zwróciły wtedy uwagę na to, że krytyk Kremla został odesłany do kolonii karnej wbrew zaleceniom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał jego uwolnienie do czasu zakończenia postępowań odwoławczych.



Reklama

Moskiewski sąd odwiesił Aleksiejowi Nawalnemu stary wyrok i nakazał umieszczenie opozycyjnego polityka w kolonii karnej na dwa lata i sześć miesięcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aleksiej Nawalny - wróg publiczny nr 1 w Rosji AFP