Rewolucja na czeskich torach. Jeden bilet na wszystkie pociągi

Od niedzieli w Czechach pasażerowie mogą kupić jeden bilet, który upoważnia ich do korzystania z pociągów w całym kraju, poza połączeniami realizowanymi przez komercyjnych przewoźników. Jednak i oni planują dołączyć do systemu.

Koniec żartów o tym, ile różnych biletów muszą kupić pasażerowie podróżujący z jednego do drugiego województwa - informuje czeski serwis zdopravy.cz. W Czechach od 13 grudnia funkcjonuje nowy rozkład jazdy na kolei, a z nim wprowadzono system wspólnego biletu na wszystkie pociągi niezależnie od operatora, który obsługuje daną trasę.

Na razie wspólny bilet nie obowiązuje na najpopularniejszych trasach realizowanych przez komercyjnych przewoźników - Leo Express i RegioJet - z Pragi do Ostrawy czy z Pragi do Brna. Jednak - jak zapowiada czeski serwis - i oni planują dołączyć do nowego systemu.

Czesi wprowadzili także roczny, półroczny, trzymiesięczny, miesięczny i tygodniowy bilet sieciowy na wszystkie połączenia. I tak roczny bilet 2. klasy (bez zniżki) można kupić za 24 206 koron czeskich (ok. 4155 zł), a bilet 1. klasy za 29 796 koron czeskich (ok. 565 zł). Tygodniowy bilet kosztuje 1614 koron czeskich (ok. 274 zł) podróżnych wybierających wagony 2. klasy, a 2004 koron czeskich (ok 340 zł) osoby podróżujące 1. klasą.

Czeski serwis zauważa, że w przypadku jednego wspólnego biletu na wszystkie połączenia niekiedy jego koszty mogą być wyższe niż w przypadku sumy pojedynczych przejazdów u każdego z przewoźników, ale za to podróżni mogą liczyć na odszkodowanie w przypadku utraty połączenia.