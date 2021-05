"Według matki Raman Pratasiewicz jest w szpitalu w stanie krytycznym - choroba serca" - napisał na Twitterze Tadeusz Giczan, redaktor naczelny opozycyjnego kanału Nexta, z którym współpracował zatrzymany w niedzielę na mińskim lotnisku Pratasiewicz. Informacje skomentował w programie "Gość Wydarzeń" Stsiapan Putsila, współzałożyciel kanałów Nexta.

Informacja dotycząca krytycznego stanu zdrowia Ramana Pratasiewicza pojawiła się w poniedziałek przed godz. 19.

- Pojawiają się już informacje, że Raman jest w szpitalu po zawale serca. Te tortury używane przez reżim są straszniejsze niż więzienie. Tortury psychiczne i fizyczne są stosowane przez białoruskie służby, wiemy o substancjach chemicznych, które zmuszają ludzi do mówienia tego, co chcą funkcjonariusze - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Stsiapan Putsila.

- Nie mamy żadnej informacji, gdzie naprawdę jest Raman, czy w szpitalu czy w więzieniu. Nie ma żadnego wideo, żadnego kontaktu - podkreślił.

Samolot zmuszony do lądowania

W niedzielę pod pretekstem zagrożenia bombowego Białoruś zmusiła do lądowania na lotnisku w Mińsku zarejestrowany w Polsce samolot linii Ryanair, lecący z Aten do Wilna. Doszło wówczas do zatrzymania lecącego w nim opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza, który żyje na emigracji.

Z ponad ośmiogodzinnym opóźnieniem w niedzielę wieczorem samolot dotarł do Wilna. Oprócz Pratasiewicza na pokładzie nie było także jego partnerki i - według białoruskiego opozycjonisty Pawła Łatuszki - jeszcze czterech innych osób.

Działania Białorusi potępiło w niedzielę wiele państw, w tym Polska, zarzucając władzom w Mińsku złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu", domagały się też wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia i zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej.