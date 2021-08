Radosław Fogiel wiceprzewodniczącym Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel został wybrany w poniedziałek na wiceprzewodniczącego frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Europarlamencie. Fogiel zastąpił europosłankę Annę Fotygę, która ustąpiła ze stanowiska ze względów zdrowotnych. - To nie wiąże się w żaden sposób z przenosinami do Brukseli. (...) Nie wiąże się też to z żadnym dodatkowym europejskim wynagrodzeniem - zapewnił wicerzecznik PiS.

Zdjęcie Radosław Fogiel / Polsat News