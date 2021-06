Prezydent Rosji Władimir Putin potwierdził, że podczas środowych rozmów z przywódcą USA Joe Bidenem w Genewie poruszono temat wstąpienia Ukrainy do NATO, jednak - jak dodał - "nie ma o czym dyskutować". Putin zastrzegł, że jedynie pobieżnie poruszono ten temat.

- Wiadomo, że jeżeli chodzi o integrację Donbasu do ukraińskiego systemu, powinny być (zapisy - red.) w konstytucji, dlatego musi zostać wprowadzona poprawka z ustawie zasadniczej. Druga sprawa to granice między Ukrainą a Rosją, linia przebiegająca przez Donbas, powinna być zabezpieczona na drugi dzień po wyborach. To art. 9 dokumentów. Ukraina zaproponowała odwrót ukraińskich wojsk do ich miejsc stałego stacjonowania - mówił Putin.

Reklama

Putin o Nawalnym: on świadomie łamał prawo

Prezydent Rosji Władimir Putin, pytany w środę o Aleksieja Nawalnego, oświadczył, że opozycjonista świadomie łamał prawo. - Ten pan wyjechał za granicę na leczenie, ignorował wezwania i wiedząc, że jest poszukiwany powrócił do kraju - oznajmił.

Putin mówił o tym na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem USA Joe Bidenem. Rosyjski prezydent nie wymieniał nazwiska Nawalnego.

Pytany o działalność Fundacji Walki z Korupcją (FBK), założonej przez Nawealnego, oświadczył, że chodzi o organizację, która publicznie wzywała do zamieszek, dawała instrukcje, jak sporządzać "koktajle Mołotowa" i angażowała nieletnich do swych działań.

Putin oznajmił, że w USA dochodzi ostatnio do "pogromów". - Nie chcemy, by to odbywało się na naszym terytorium i zrobimy wszystko, by do tego nie dopuścić - zapowiedział.

Konferencja prezydenta Rosji Władimira Putina po zakończeniu szczytu z prezydentem USA Joe Bidenem odbyła się w specjalnej strukturze zbudowanej na terenie posiadłości Villa Grange, gdzie trwało spotkanie. Szczyt był nieco krótszy niż planowano.

Rosja przekazuje USA informacje

- Rosja przekazuje USA informacje w odpowiedzi na zapytania Waszyngtonu na temat cyberataków, a sama nie otrzymuje odpowiedzi - powiedział w środę prezydent Władimir Putin. Oświadczył, że według źródeł amerykańskich największa liczba cyberataków na świecie pochodzi z USA.

- Trzeba odrzucić wszelkie insynuacje, a na poziomie ekspertów "usiąść i pracować" - dodał Putin. Jak relacjonował, "w zasadzie porozumieliśmy się w tej sprawie; Rosja jest do tego gotowa".

- Ambasadorowie USA i Rosji: John Sullivan i Anatolij Antonow wrócą do swoich placówek (odpowiednio - w Moskwie i Waszynngtonie) - zapowiedział w środę prezydent Rosji Władimir Putin na konferencji prasowej w Genewie po rozmowach z przywódcą USA Joe Bidenem.



"Codziennie ktoś jest zabijany"

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że po wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena, który nazwał go "zabójcą" Biden rozmawiał z nim telefonicznie i wyjaśnienia, które złożył w tej rozmowie były zadowalające.

Biden "zadzwonił do mnie", a jego wyjaśnienia "zadowoliły mnie" - oświadczył Putin, pytany o wypowiedź Bidena przez dziennikarzy na konferencji prasowej po szczycie w Genewie.

Putin zauważył także, że na ulicach Stanów Zjednoczonych "codziennie ktoś jest zabijany".

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że USA i Rosja powinny współpracować w Arktyce i łączyć tam wysiłki. Putin zapewnił, że przedsięwzięcia Rosji prowadzone w Arktyce nie są niczym nowym w porównaniu z aktywnością z czasów ZSRR.

Putin zadeklarował, że Rosja jest gotowa do współpracy z innymi krajami w kwestii Północnej Drogi Morskiej (rosyjska nazwa Przejścia Północno-Wschodniego) w Arktyce.

Dwustronne konsultacje

Putin przekazał także, że prezydent USA Joe Biden podjął odpowiedzialną decyzję o przedłużeniu układu Nowy START na dalsze pięć lat, teraz pytanie jest, co dalej. Zapowiedział, że rozpoczną się teraz w tej sprawie dwustronne konsultacje.

- Prezydent Biden nie zapraszał mnie w gości i ja też nie złożyłem takiej propozycji - powiedział w środę przywódca Rosji Władimir Putin pytany, czy amerykański lider na szczycie w Genewie zaprosił go do złożenia wizyty w Stanach Zjednoczonych. Putin nazwał Bidena człowiekiem "doświadczonym" i "konstruktywnym".

Prezydent Władimir Putin powiedział, że po środowych rozmowach z przywódcą USA Joe Bidenem na wrażenie, że Rosja i USA mogą się porozumieć w takich kwestiach jak stabilność strategiczna i cyberbezpieczeństwo; rozmowy - podkreślił - były rzeczowe i konkretne.

"Nie ma sensu, by straszyć się wzajemnie"

- Nie ma sensu, by straszyć się wzajemnie, trzeba się spotykać - mówił także Putin na konferencji prasowej.

Wielokrotnie pytany przez media o relacje USA-Rosja mówił także, że nie ma żadnych złudzeń i takie złudzenia nie są możliwe.

Prezydent Rosji powiedział w środę, że media amerykańskie działające w Rosji nie w pełni przestrzegają prawa. Przyznał, że na szczycie w Genewie prezydent USA Joe Biden poruszył kwestię Radia Swoboda, które w Rosji uznano za "zagranicznego agenta".

Putin podkreślił jednak, że Amerykanie wcześniej uznali za "zagranicznych agentów" media rosyjskie działające w USA, w tym telewizję RT. Rosja jedynie działała w odpowiedzi - przekonywał.

Wyraził przekonanie, że RT przestrzega przepisów amerykańskich.

Możliwy kompromis?

W sprawie uwięzionych w Rosji obywateli amerykańskich i Rosjan, znajdujących się w zakładach karnych w USA, możliwy jest kompromis - ocenił w środę prezydent Władimir Putin; potwierdził, że omawiał tę sprawę na szczycie w Genewie z przywódcą USA Joe Bidenem.

Jak zaznaczył, Biden poruszył temat obywateli USA, znajdujących się w więzieniach w Rosji. - Można znaleźć pewien kompromis - ocenił i dodał, że kwestią tą będą musiały się zająć resorty dyplomacji - MSZ Rosji i Departament Stanu USA.

"Nasi partnerzy właśnie to teraz robią"

- Rosja nie prowadzi ćwiczeń wojskowych przy granicy Stanów Zjednoczonych, a USA właśnie to robią - oświadczył w środę prezydent Rosji Władimir Putin.

- My prowadzimy ćwiczenia na własnym terytorium - podkreślił Putin. Rosja - zaznaczył - nie sprowadza swego sprzętu wojskowego i żołnierzy w pobliże granicy państwowej Stanów Zjednoczonych. - Niestety, nasi partnerzy amerykańscy właśnie to teraz robią - dodał.

W Genewie zakończyła się druga, ostatnia runda rozmów w poszerzonym gronie na szczycie z udziałem prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. W tej fazie rozmów uczestniczyły delegacje obu krajów.

Pierwsza sesja trwała ponad 90 minut. Uczestniczyli w niej też szefowie dyplomacji Antony Blinken i Siergiej Ławrow.

Druga runda w poszerzonym gronie skończyła się po 65 minutach.





.