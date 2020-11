"Nadzieja nadaje sens życiu", "to kotwica, którą mamy"- mówił papież Franciszek podczas mszy w Dzień Zaduszny w kościele na historycznym niemieckim cmentarzu koło bazyliki Św. Piotra. W tym roku z powodu pandemii nie odwiedził żadnej nekropolii mieszczącej się poza Watykanem.

W homilii Franciszek powiedział, że źródłem siły wierzących jest chrześcijańska nadzieja.

- Niech Bóg da ją nam wszystkim - modlił się papież. - Nadzieja jest darem - dodał. Podkreślał, że "to dar, o który musimy prosić".

- Wiele złych rzeczy prowadzi nas do rozpaczy i wiary w to, że wszystko zakończy się porażką, że po śmierci nie ma niczego - zaznaczył Franciszek. Odpowiedzią na to, mówił, jest nadzieja.

"To jest kotwica"

- Nadzieja nie zawodzi, nadzieja nas pociąga i nadaje sens życiu - wskazał. - To dar Boga, który przyciąga nas do wiecznej radości. To jest kotwica, którą mamy po drugiej stronie. Trzymając się liny wspieramy się - powiedział.

Podczas mszy księża z asysty liturgicznej przy ołtarzu mieli przez większość czasu maseczki.

Franciszek udał się też na cmentarz, gdzie poświęcił nagrobki i zatrzymał się na chwilę modlitwy.

Poszedł też do Grot Watykańskich, by modlić się przy grobach swych poprzedników.

