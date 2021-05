Joe Biden przyjął zaproszenie prezydentów Polski oraz Rumunii i weźmie udział w poniedziałkowym szczycie przywódców Bukareszteńskiej Dziewiątki - przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Spotkanie przywódców państw wschodniej flanki NATO odbędzie się w formie hybrydowej.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / AP/Associated Press / East News

Reklama

Biały Dom poinformował, że prezydent Biden będzie rozmawiał z liderami państw wschodniej flanki NATO i "wezwie do bliższej współpracy z sojusznikami w Europie Środkowej oraz regionie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego w kwestii zakresu globalnych wyzwań".

Reklama

W marcu prezydenci Andrzej Duda i Klaus Iohannis zwrócili się we wspólnym liście do prezydenta USA z zaproszeniem do wzięcia udziału w spotkaniu.

Prezydent Andrzej Duda złoży w poniedziałek wizytę oficjalną w Rumunii, gdzie weźmie udział w debacie szefów państw Bukareszteńskiej Dziewiątki.

- Szczyt B-9 będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska grupy państw wschodniej flanki NATO na czerwcowy szczyt Sojuszu, pierwszy z udziałem prezydenta USA Joe Bidena - przekazał szef BBN Paweł Soloch.

Informację potwierdził na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski.





Prezydent Duda spotka się z żołnierzami

Wizyta rozpocznie się od ceremonii powitania prezydenta Dudy w Pałacu Cotroceni przez prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa. Następnie odbędzie się rozmowa w "cztery oczy" prezydentów, a po niej - rozmowy plenarne dwóch delegacji pod przewodnictwem Dudy i Iohannisa. Po nich planowane jest spotkanie prezydentów z przedstawicielami mediów.

Po rozmowach z Pałacu Cotroceni prezydent Duda uda się na spotkanie z premierem Florinem Citu. Następnie polski przywódca będzie rozmawiał w siedzibie parlamentu Rumunii z przewodniczącymi Senatu i Izby Deputowanych.

Po południu prezydenci Duda i Ioahannis wezmą udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, organizowanym w formule online. Oprócz Polski i Rumunii skupia ona Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację i Węgry.

We wtorek w Smardan prezydenci Duda i Iohannis wezmą udział w ćwiczeniach wojskowych "Justice Sword 21". Duda spotka się ponadto z polskimi żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniach.