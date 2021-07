Andrzej Duda podkreślił, że szósty już szczyt państw inicjatywy Trójmorza był okazją do poważnej rozmowy na temat integracji i współpracy przede wszystkim w obszarze rozwoju infrastruktury i gospodarki.

Prezydent podkreślił, że współpraca między państwami w Europie powinna być zacieśniania, a łańcuchy produkcyjne skracane. - Powinniśmy przywracać zdolności produkcyjne w Europie, aby z powrotem stała się wielką fabryką i była samowystarczalna. Można powiedzieć, że Trójmorze jest dzisiaj taką awangardą, albowiem my zaczęliśmy takie działanie, zanim jeszcze ktokolwiek pomyślał z trwogą, że coś takiego jak pandemia koronawirusa może w ogóle nas spotkać - powiedział Duda.

Reklama

Perspektywy wzrostu gospodarczego

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że na początku w 2015 roku Inicjatywa Trójmorza miała charakter "raczkujący", dzisiaj śmiało można mówić, że mimo pandemii koronawirusa jest w rozkwicie. Duda podkreślił, że w obradach Inicjatywy Trójmorza uczestniczyli w różnej formie także najważniejsi politycy USA, Niemiec, Japonii czy Francji.

- To wszystko pokazuje, że nasi partnerzy, których gospodarki są wielkimi światowymi gospodarkami, widzą ogromy potencjał w naszej współpracy (...). Trójmorze to jest 120 mln mieszkańców państw UE, Trójmorze to dzisiaj ogromna część rozwoju gospodarczego Europy i najbardziej dynamicznie rozwijająca się gospodarczo jej część - podkreślił Duda.

Wskazywał też na "doskonałe, przewidywane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy perspektywy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata". - Wzrost gospodarczy w Trójmorzu średnio przewidywany jest przez te instytucje pomiędzy 4 a 4,8 proc., a w Polsce - ponad 5 proc. w 2021 roku. Trzeba powiedzieć, że te dane w kontekście tego, co nas spotkało w ciągu ostatnich dwóch lat, są absolutnie spektakularne - podkreślił prezydent Duda.

Szczyt Trójmorza

Dwudniowy szczyt Inicjatywy Trójmorza rozpoczął się w czwartek w Sofii. Pierwszego dnia szczytu odbyło się Forum Biznesowe Trójmorza. Drugi dzień poświęcony jest dyskusjom politycznym. Podczas szczytu Bułgaria przekaże Łotwie prezydencję w Inicjatywie Trójmorza.

- Zadaniem tego szczytu jest podjąć dyskusję na temat miejsca Trójmorza w nowym kształcie relacji transatlantyckich. Ten szczyt ma także bardzo wyraźnie pokazać miejsce Trójmorza, jako koncepcji, która idealnie pasuje do założeń odbudowy europejskiej gospodarki po pandemii - mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Szczerski zapowiedział, że prezydenci państw Trójmorza przyjmą deklarację, która zakłada przygotowanie w najbliższym roku dwóch raportów pozycjonujących strategicznie Trójmorze - w Europie i w relacjach z USA.

Poinformował, że na szczycie pojawiają się nowi partnerzy dla Trójmorza - do Stanów Zjednoczonych, Niemiec i instytucji europejskich, dołączą Grecja, Francja, Wielka Brytania i Japonia.

Podczas szczytu prezydent Andrzej Duda odbędzie spotkania dwustronne z prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu i prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem. Będzie rozmawiał też z delegacją Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej i ma na celu stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.