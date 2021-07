Prezydent do papieża Franciszka. "Życzenia jak najszybszego powrotu do zdrowia"

Prezydent Andrzej Duda przekazał papieżowi Franciszkowi życzenia jak najszybszego powrotu do zdrowia po przebytej operacji.

Duda: "Zapewniam o modlitewnym wsparciu"

"W imieniu własnym i moich Rodaków pragnę skierować do Waszej Świątobliwości serdeczne myśli i życzenia jak najszybszego powrotu do zdrowia" - napisał prezydent. "W chwilach trudnego doświadczenia związanego z operacją i pobytem w szpitalu zapewniam Ojcze Święty o naszym modlitewnym wsparciu" - napisał prezydent.



Papież Franciszek już po zabiegu. Zostaje w szpitalu



Depeszę z życzeniami powrotu do zdrowia skierowaną do papieża Franciszka, opublikowano we wtorek na stronie prezydenckiej kancelarii.



Prezydent wyraził także nadzieję, że wkrótce papież na nowo podejmie swoje obowiązki, "aby nadal prowadzić Kościół Katolicki i Państwo Watykan oraz wspierać przesłaniem miłości i nadziei całą światową społeczność, która tak bardzo potrzebuje duchowego wsparcia płynącego od papieża Franciszka w tych trudnych czasach".



Reklama

Operacja papieża Franciszka

W niedzielę w rzymskiej klinice Gemelli papież Franciszek przeszedł zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym z powodu uchyłkowatości okrężnicy. Operacja trwała około trzech godzin. Watykan poinformował w poniedziałek, że papież jest w dobrym ogólnym stanie, jest przytomny i oddycha samodzielnie.

Papież Franciszek w szpitalu. Kto czuwa nad bezpieczeństwem głowy Kościoła?



W komunikacie wydanym w poniedziałek Watykan poinformował, że Franciszek pozostanie w szpitalu około siedmiu dni.