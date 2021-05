Prezydent Andrzej Duda w Ankarze: Jako członkowie NATO mamy z Turcją wspólne cele

Polska i Turcja jako członkowie NATO mają wspólne cele, głównym jest bezpieczeństwo naszych krajów i innych sojuszników - powiedział w poniedziałek w Ankarze prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem / Leszek Szymański / PAP

Prezydent Duda, który spotkał się w poniedziałek w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, zwrócił uwagę na podpisane podczas wizyty umowy, w tym o zakupie przez Polskę tureckich bezzałogowych statków powietrznych zdolnych przenosić uzbrojenie.

- Cieszę się, że działamy wspólnie w NATO, mając wspólne cele, tym głównym jest to, aby nasze państwa były bezpieczne i aby ograniczyć jakiekolwiek niebezpieczeństwa militarne w przestrzeni wokół naszych państw i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział prezydent RP.

Wyraził zadowolenie ze współpracy przemysłów zbrojeniowych obu krajów i zawartych umów, w tym umowy o współpracy w ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego oraz kontraktu na tureckie bezzałogowce.

Umowa, podpisana ze strony polskiej przez szefa MON Mariusza Błaszczaka, przewiduje zakup czterech zestawów taktycznego sytemu Bayraktar TB2 z 24 statkami powietrznymi, które przenoszą nie tylko wyposażenie rozpoznawcze, ale można je także uzbroić w pociski przeciwpancerne. Pierwszy zestaw ma zostać dostarczony w przyszłym roku.

Prezydent zwrócił uwagę, że spotkanie odbywa się przed planowanym na 14 czerwca szczytem NATO, dodał, że rozmowa z prezydentem Turcji dotyczyła równiez bezpieczeństwa w rejonie Morza Czarnego, suwerenności i międzynarodowo uznanych granic Ukrainy oraz sytuacji w Syrii i Libii. Przypomniał, że w programie jego wizyty jest spotkanie z polskimi żołnierzami sojuszniczej misji wsparcia Turcji w nadzorze wschodniej granicy Sojuszu.

Duda: ma nadzieję, że wymiana gospodarcza Polski i Turcji sięgnie 10 mld dolarów rocznie

Po spotkaniu w Ankarze z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem, Andrzej Duda wyraził nadzieję, że niebawem wymiana gospodarcza między Polską a Turcją osiągnie poziom 10 mld dolarów rocznie. Ocenił, że rosnąca współpraca gospodarcza daje w tej kwestii nadzieję.

- Tureckie firmy z powodzeniem od wielu lat działają na rynku polskim, w Polsce realizowanych jest wiele projektów inwestycyjnych chociażby w ramach Inicjatywy Trójmorza. Inwestycje drogowe - Via Carpatia, Via Baltica, inwestycje kolejowe, planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i związana z tym rozbudowa sieci kolejowej i drogowej (...) to jest duże pole do popisu dla firm tureckich, ich udziału w przetargach, które będą prowadziły do realizacji tych inwestycji - powiedział polski prezydent.

Podkreślił, że chciałby również, aby "też polskie firmy mogły zająć poważne miejsce na rynku tureckim".