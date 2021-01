Premier Morawiecki o zatrzymaniu Aleksieja Nawalnego: Szybka reakcja UE jest niezbędna

"Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji. Szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie UE jest niezbędna" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Rosyjski opozycjonista został zatrzymany na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo po przylocie z Berlina.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /AFP

Rosyjski opozycjonista został zatrzymany w niedzielę niespełna godzinę po tym, jak samolot linii rosyjskich lotniczych Pobieda, lecący z Berlina, wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Gdy Aleksiej Nawalny przechodził kontrolę paszportową, podeszli do niego policjanci, którzy zażądali, by poszedł z nimi i odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Policjanci nie pozwolili, by towarzyszyła mu adwokat Olga Michajłowa, która razem z nim przyleciała z Berlina.



Nawalny przyleciał do Moskwy po leczeniu w Niemczech, dokąd trafił w sierpniu 2020 roku w stanie krytycznym w wyniku użycia przeciwko niemu w Rosji bojowego środka chemicznego z grupy nowiczoków - trucizn opracowanych przez chemików jeszcze w ZSRR.



Reakcja polskich władz

"Zatrzymanie @Navalny to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji. Szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie UE jest niezbędna" - napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że poszanowanie praw obywatelskich stanowi podstawy demokracji. "Apeluję do władz w Rosji o natychmiastowe uwolnienie zatrzymanego" - dodał.



Głos po aresztowaniu Nawalnego zabrał też szef polskiego MSZ Zbigniew Rau.

"Zdecydowanie potępiam zatrzymanie Nawalnego i czekamy na jego natychmiastowe uwolnienie. Wyrażam solidarność ze wszystkimi Rosjanami, którym bliskie są ideały aresztowanego rosyjskiego opozycjonisty. Aleksiej, trzymaj się!" - podkreślił.

Szef RE: Zatrzymanie jest niedopuszczalne

Wcześniej również Szef Rady Europejskiej wezwał Rosję do natychmiastowego uwolnienia Nawalnego . "Zatrzymanie jest niedopuszczalne" - napisał Charles Michel.



Wspólne oświadczenie państw bałtyckich

Zatrzymanie Nawalnego potępiły też wspólnie państwa bałtyckie. Litwa, Łotwa i Estonia wezwały do nałożenia środków restrykcyjnych na Rosję w związku z aresztowaniem opozycjonisty.

Szefowie dyplomacji państw bałtyckich zamieścili na Twitterze wspólne oświadczenie, w którym napisali, że zatrzymanie Nawalnego jest dla nich całkowicie nie do przyjęcia. "Żądamy jego natychmiastowego uwolnienia. Unia Europejska powinna działać szybko, a jeśli nie zostanie zwolniony, trzeba rozważyć podjęcie działań w odpowiedzi na ten haniebny akt" - czytamy we wpisie.



"Wygląda na to, że Aleksiej Nawalny, który odważył się rzucić wyzwanie władzom, popełnił kolejny niewybaczalny w oczach Moskwy błąd - przeżył, a nawet więcej, bo oświadczył kto go zaatakował" - podkreślił szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis. Zapowiedział, że Litwa od razu poruszy kwestie możliwej odpowiedzi ze strony UE.