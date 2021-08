Od blisko tygodnia Grecja walczy z ogromnymi pożarami. Ogień pustoszy tereny na północ od Aten, dotarł na odległość ok. 20 km od stolicy.

Pożary odnotowano z 154 lokalizacjach w całym kraju, tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Do tej pory władze informują o dwóch ofiarach śmiertelnych. Według agencji AP jedna z nich to strażak ochotnik, który pomagał w walce z żywiołem.

Wyjątkowo niebezpiecznie jest na wyspie Eubea, nazywanej też Ewią - drugiej największej greckiej wyspie po Krecie. AP informuje, że przez pożary została ona podzielona na pół, a ogień odizolował północną część Ewii.

Reklama

W piątek wieczorem z wyspy ewakuowano 1400 osób. Nagranie, na którym widać dramatyczną ucieczkę na promie, pojawiło się w mediach społecznościowych.

Grecja walczy z pożarami. Tysiące ludzi ewakuowanych 1 / 7 Na wyspie Eubea na Morzu Egejskim straż przybrzeżna przeprowadziła masową operację z użyciem łodzi patrolowych i prywatnych jednostek, żeby ewakuować setki ludzi drogą morską. Na zdjęciach: walka z pożarami na wyspie Eubea Źródło: East News udostępnij

Strażacy cały czas walczą o to, by zminimalizować straty i ocalić położone na północy miasteczko Istiea.



Pomogą polscy strażacy

W sobotę wieczorem do Grecji wyjechało łącznie 143 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 46 pojazdów z Wrocławia i Poznania. Są to w sumie dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów.

Również w sobotę grupa strażaków i policjantów policyjnym śmigłowcem ruszyła do Turcji, by pomagać w gaszeniu pożarów na południu kraju. W sobotę rano z Polski do Niemiec wyruszył także strażacki konwój z pomocą dla dotkniętych powodzią terenów.