Powszechny dostęp do aborcji. Tego domaga się europarlament

Świat

W czwartek europosłowie poparli rezolucję dotyczącą powszechnego dostępu do aborcji. W związku z tym europarlament wzywa wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji".

Zdjęcie Komisja Europejska; zdj. ilustracyjne / AFP