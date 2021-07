Powodzie w Belgii. Śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci

W powodziach, które przed tygodniem spustoszyły Belgię zginęło co najmniej 37 osób. Teraz prokuratura sprawdzi, czy nie doszło do niedociągnięć w systemie ostrzeżeń przed powodziami, co może oznaczać, że doprowadzono do nieumyślnego spowodowania śmierci obywateli - informuje w czwartek Politico.

Zdjęcie Zalane ulice w Liege. Pośrodku mężczyzna, któremu woda sięga do ramion; zdj. ilustracyjne / BRUNO FAHY / Belga / AFP / AFP