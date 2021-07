Świat Powodzie. Belgia ogłasza żałobę narodową. Niemcy szukają zaginionych

Premier landu Nadrenia Północna-Westfalia Armin Laschet określił dramatyczne skutki nawałnic jako "klęskę powodziową o historycznych rozmiarach". W tym landzie co najmniej 43 osoby straciły życie, powiedział po specjalnym posiedzeniu rządu krajowego w Duesseldorfie. Należy się obawiać, że liczba ofiar będzie nadal rosła.



Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w Erftstadt. - Powodzie dosłownie wyrwały wielu ludziom podłogi spod nóg - powiedział premier Laschet.



Ten moment właśnie uchwycono na powyższym zdjęciu.



Telefon dla Polaków

W związku z sytuacją powodziową w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie Konsulat Generalny RP w Kolonii uruchomił infolinię umożliwiającą zgłaszanie osób zaginionych. Informacje można przekazywać pod numer telefonu: +49 221 93 730 237.

Dodatkowo konsulat informuje, że w regionach dotkniętych powodzią zostały uruchomione centra kryzysowe udzielające informacji w sprawie osób zaginionych i poszukiwanych. Udzielają też informacji osobom potrzebującym natychmiastowej pomocy: Koblencja: 0 800 656 5651, Kolonia: 0 800 221 0001.

Połączenia z centrami kryzysowymi są możliwe wyłącznie z terytorium Niemiec.

