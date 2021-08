"Ten film jest przykładem na zbyt bliski kontakt z bykiem łosia oraz dowodem, jak błyskawiczny może być jego atak" - napisali przedstawiciele Colorado of Parks and Wildlife, którzy zamieścili wideo na Twiterze - ku przestrodze.

Na nagraniu widać, jak do stojącego za drzewem wielkiego byka łosia podchodzi turysta. W pewnej chwili wydaje się, że jest na wyciągnięcie ręki. Łoś błyskawicznie rzuca się w stronę człowieka.

Łoś uderzył w drzewo

Strażnicy z Colorado of Parks and Wildlife poinformowali, że mężczyzna miał szczęście. Był zdrowy i sprawny, zdołał wskoczyć na pobliskie drzewo. I choć łoś uderzył w nie porożem, to amator bliskiego obcowania z przyrodą zdołał się na nim utrzymać. Nie odniósł żadnych obrażeń.



Reklama

Strażnicy przyrody przestrzegają przed lekkomyślnym zbliżaniem się do tych wielkich zwierząt. Łosie stoją za największą liczbą ataków na ludzi w USA. Na dodatek ta liczba wzrasta każdego roku.

Dotyczy to szczególnie obszarów, na których populacja łosi jest liczna. W Kolorado żyje ponad 2500 dzikich łosi wędrujących po całym stanie, co też prowadzi do częstych kontaktów z ludźmi.





Nie rób selfie z łosiem

- Pojawiają się teraz w wielu naszych górskich miasteczkach, wiejskich dzielnicach, miejscowościach turystycznych i ośrodkach narciarskich - powiedziała w rozmowie z "New York Post" Elissa Sleza, dyrektor departamentu przyrody Kolorado. - Chociaż daje to ekscytujące możliwości oglądania tych fascynujących zwierząt, to spotkania łosi z ludźmi stają się coraz bardziej powszechne w ostatnich latach. I są one niebezpieczne - dodała.

Przypomina "zasadę numer jeden": - Nigdy nie zbliżaj się do łosia ani nie próbuj robić z nim selfie.



Łoś jest potężnym zwierzęciem, samce mogą ważyć nawet do 750 kg. Samice są nieco lżejsze - ważą ok. 400 kg.