Francuski dziennikarz, porwany w kwietniu przez bojowników islamskich w mieście Gao na północnym wschodzie Mali, pojawił się w krótkim nagraniu wideo, w którym apeluje do francuskich władz, aby zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby go uwolnić.

Zdjęcie Porwany dziennikarz pojawił się w wideo / AFP / East News

"Nazywam się Olivier Dubois. Jestem Francuzem. Jestem dziennikarzem. Zostałem porwany w Gao 8 kwietnia przez JNIM (ang. GSIM - Grupę Wsparcia Islamu i Muzułmanów, filię Al-Kaidy w Mali). Zwracam się do mojej rodziny, moich przyjaciół i francuskich władz, aby zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby mnie uwolnić" - mówi Dubois w 21-sekundowym nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Reuters nie był w stanie od razu potwierdzić autentyczności nagrania. Władze malijskie na razie nie odniosły się do sprawy. Francuskie MSZ odmówiło komentarza.

Zarówno Mali, jak i Niger, od lat zmagają się z atakami islamistycznych bojówek związanych z Al-Kaidą i dżihadystycznym Państwem Islamskim.