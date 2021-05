"Zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Europejskiej o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady o punkt dotyczący natychmiastowych sankcji wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Po awaryjnym lądowaniu samolotu w Mińsku zatrzymano białoruskiego opozycjonistę.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawieck / Krzysztof Kaniewski/REPORTER / Reporter

Reklama

W niedzielę na lotnisku w Mińsku lądował awaryjnie samolot linii Ryanair, lecący z Aten do Wilna. Przyczyną lądowania była informacja o bombie na pokładzie - podał portal Onliner.by. Informacja ta po sprawdzeniu samolotu nie potwierdziła się.

Reklama

Media niezależne podały też informację o zatrzymaniu żyjącego na emigracji opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza, który leciał tym samolotem. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez białoruskie organy ścigania.

"Prowokacja służb"

Służba prasowa białoruskiego lidera poinformowała, że samolot w związku z informacją o bombie sam poprosił o zgodę na lądowanie w Mińsku i przedstawiła zgodę jako okazanie pomocy przez stronę białoruską i "uratowanie Europy". Poinformowano również, że do asysty maszyny pasażerskiej poderwano myśliwiec Mig-29.

Opozycja widzi tę sprawę inaczej i twierdzi, że cała sytuacja to prowokacja służb specjalnych, która miała na celu doprowadzenie do zatrzymania Ramana Pratasiewicza. Taką opinię wyraziła m.in. przebywająca na emigracji była kandydatka w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska.

"Akt terroryzmu"

"Zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Europejskiej o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki" - napisał premier Mateusz Morawiecki.



Szef Polskiego rządu uznał, że "porwanie cywilnego samolotu" to "bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu". "Nie może pozostać bezkarny" - dodał.

Reakcje polityków: Porywa samolot!

Na całą sytuację zareagowali również przedstawiciele polskiej opozycji. Podobnie jak premier, Borys Budka jednoznacznie określił to jako "porwanie samolotu". "Białoruski reżim używając służb specjalnych porywa samolot lecący z Aten do Wilna, by aresztować opozycyjnego wobec władz dziennikarza" - napisał lider PO.



"Z ostatniej chwili! Łukaszenko porywa samolot" - napisała z kolei europosłanka Róża Thun.



Wcześniej zdecydowanej reakcji rządów i instytucji unijnych domagał się szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. "Łukaszenka stał się zagrożeniem nie tylko dla obywateli swojego kraju, ale także dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Jego akt państwowego terroryzmu wymaga natychmiastowej i zdecydowanej reakcji wszystkich europejskich rządów i instytucji" - pisał były premier.