Pokojowa Nagroda Nobla po raz pierwszy wręczona poza Norwegią

Pokojowa Nagroda Nobla po raz pierwszy została wręczona poza Norwegią. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość odbyła się w Rzymie, w siedzibie Światowego Programu Żywnościowego (WFP), który został tegorocznym laureatem wyróżnienia. Złoty medal oraz dyplom odebrał dyrektor zarządzający WFP David Beasley.

Zdjęcie Dyplom honorowy i złoty medal zostały spakowane i wysłane z Norweskiego Instytutu Noblowskiego do Ambasady Norwegii w Rzymie /Norwegian Nobel Institute /PAP/EPA

W Instytucie Nobla w Oslo - w samotności, zamiast w Ratuszu przy setkach gości - przemówienie wygłosiła przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen. - Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się w normalnych okolicznościach - powiedziała, zapraszając laureata do odwiedzenia Norwegii, gdy będzie to możliwe.

W związku z restrykcjami pandemicznymi przekazanie Pokojowej Nagrody Nobla miało miejsce w stolicy Włoch, gdzie siedzibę ma Światowy Program Żywnościowy (WFP). W imieniu Reiss-Andersen złoty medal oraz dyplom wręczyła Davidowi Beasleyowi mieszkająca w Toskanii Amerykanka Lisa Pelletti Clark, współprzewodnicząca Międzynarodowego Biura Pokoju, organizacji uhonorowanej pokojowym Noblem w 1910 roku. Ceremonia była transmitowana w Norwegii.

"To nie wyraz podziękowania, ale nawołanie do działania"

Wyraźnie wzruszony Beasley zaapelował o kontynuację działań na rzecz walki z głodem, gdyż "pandemia w wielu krajach jeszcze pogorszy sytuację żywnościową".

- Nagroda Nobla nie jest tylko wyrazem podziękowania, ale nawołaniem do działania - stwierdził.

Kiedy wypłata nagrody?

Według regulaminu wypłata nagrody pieniężnej, która wynosi 10 mln koron (około 95 tys. euro) następuje po wygłoszeniu przez laureata wykładu noblowskiego.

W tym roku przyjazd do Oslo przedstawiciela Światowego Programu Żywnościowego nie był możliwy, a odczyt ma zostać wygłoszony w Oslo, gdy pozwolą na to warunki epidemiczne. Formalnie powinno to nastąpić do 10 czerwca przyszłego roku.

Nagroda za zwalczanie głodu

Na początku października Norweski Komitet Noblowski ogłosił tegorocznym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Światowy Program Żywnościowy. Agencja ONZ została wyróżniona za zwalczanie głodu, który jest wykorzystywany w konfliktach jako broń.

Światowy Program Żywnościowy to powstała w 1963 roku w ramach programu "Pokarm dla pokoju" instytucja ONZ i największa na świecie organizacja humanitarna, której celem jest walka z głodem i ubóstwem. W 2019 roku pomogła blisko 100 mln ludzi w 88 krajach dotkniętymi niedoborami żywności oraz głodem.

Nobel w cieniu pandemii

W związku z pandemią COVID-19 w tym roku tradycyjna ceremonia noblowska nie odbędzie się również w Sztokholmie. Nagrody Nobla zostały przekazane laureatom w krajach ich zamieszkania za pośrednictwem szwedzkich służb dyplomatycznych. Noblowskie wykłady wygłoszono przez internet.

Daniel Zyśk