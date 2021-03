Oskarżony przez pracownice dziennika "Bild" o m.in. nadużywanie władzy i wykorzystanie relacji zależności, redaktor naczelny niemieckiej gazety Julian Reichelt został objęty wewnętrznym postępowaniem wydawnictwa Axel Springer. Sprawę bada specjalny zespół.

Zdjęcie Naczelny "Bilda" oskarżany przez podwładne o nadużywanie władzy /JOHANNES EISELE /AFP

Według kilku osób zaznajomionych z tą sprawą w kilku przypadkach Reichelt oskarżony jest o przymuszanie i zastraszanie. Dokładny zakres dochodzenia nie jest na razie jasny - pisze portal tygodnika "Der Spiegel".

Po tym, jak sprawa nabrała rozgłosu, zarząd grupy Ringier Axel Springer Media zwrócił się do pracowników we wspólnym oświadczeniu. "Julian Reichelt zaprzecza zarzutom" - piszą przedstawiciele zarządu, Mathias Doepfner i Jan Bayer, obiecując jednak szybkie wyjaśnienie sprawy. "Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby szybko i dokładnie wyjaśnić sprawę. Zależy nam na uzyskaniu niezależnych wyjaśnień. Dlatego wezwaliśmy ekspertów zewnętrznych do zbadania zarzutów" - przekazano.

Jednocześnie Doepfner i Bayer przypominają o zasadzie domniemania niewinności oraz że dochodzenie nie zostało jeszcze zakończone.

Według informacji "Spiegla" Reichelt po ujawnieniu sprawy zapewnił na kolegium redakcyjnym o swojej niewinności. "Oskarżenie jest niesłuszne. Wszystko, co zrobiłem w życiu, zawsze robiłem dla tej firmy i dla ludzi tutaj" - miał powiedzieć.

"Bild" to niemiecki tabloid, ukazujący się codziennie od poniedziałku do soboty, niedzielne wydanie ukazuje się pod tytułem "Bild am Sonntag" i ma własną redakcję. Wydawcą gazety jest koncern Axel Springer. Pierwsze wydanie gazety ukazało się 24 czerwca 1952 roku. "Bild" jest najlepiej sprzedającą się gazetą w Europie i siedemnastą na świecie pod względem nakładu. Średni nakład dziennika wynosi ponad trzy miliony egzemplarzy.

