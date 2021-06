Plastikowe butelki przetworzone na... aromat waniliowy

Świat

Plastikowe butelki przetworzone na... aromat waniliowy? To możliwe. Naukowcy z uniwersytetu w Edynburgu osiągnęli to, wykorzystując genetycznie zmodyfikowane bakterie - podał we wtorek "The Guardian".

Zdjęcie Na całym świecie co minutę sprzedaje się 1 mln plastikowych butelek / KAROLINA MISZTAL/REPORTER / East News