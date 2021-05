Samolotem z Aten do Wilna, który w niedzielę został zmuszony do lądowania w Mińsku, leciało 126 osób. Z Mińska do Wilna przyleciało 121. Pięcioro pasażerów nie dotarło do Wilna – poinformowało w poniedziałek litewskie Biuro Policji Kryminalnej.

Zdjęcie W niedzielę, pod pretekstem zagrożenia bombowego, Białoruś zmusiła do lądowania na lotnisku w Mińsku samolot linii Ryanair / EPA/ONLINER.BY / PAP/EPA

Rolandas Kiszkis, szef policji kryminalnej, na konferencji prasowej oświadczył, że nie będzie wypowiadać się na temat osób, które zostały w Mińsku.

Początkowo informowano, że na pokładzie samolotu było 171 osób - 94 obywateli Litwy, 11 Greków, dziewięciu Francuzów, pięciu Rosjan, czterech Polaków, czterech Białorusinów, a poza tym obywatele Rumunii, Niemiec, Łotwy, Rosji, Gruzji i innych państw, zaś z Mińska do Wilna nie przyleciało dwóch Białorusinów i czworo obywateli Rosji.

Kiszkis przekazał też, że w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego w sprawie przymusowego lądowania samolotu w Mińsku przesłuchano już kilkadziesiąt osób, pasażerów i członków załogi, m.in. kapitana maszyny. Obecnie przeprowadzana jest kontrola samolotu.

Kapitan konsultował się z kierownictwem Ryanaira

Według szefa litewskiej policji kryminalnej, decyzję o zmianie kierunku lotu na Mińsk kapitan podjął w porozumieniu z kierownictwem Ryanaira.

Kiszkis przekazał też, że w trakcie śledztwa "konsekwentnie wyłania się obraz zdarzenia".

Zastępca prokuratora generalnego Gintras Ivanauskas dodał, że podawane w przestrzeni publicznej informacje "są częściowo zgodne z tym, co wydarzyło się w niedzielę".

Ivanauskas ocenił, że dochodzenie w sprawie wymuszenia lądowania w Mińsku samolotu pasażerskiego może potrwać długo.