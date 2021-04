Nie żyje Nadia De Munari, włoska świecka misjonarka, która pracowała w Nuevo Chimbote w Peru. Została śmiertelnie raniona podczas snu - informuje Katolicka Agencja Informacyjna.

Zdjęcie Nadia De Munari / Luca Soldi / facebook.com

Nadia De Munari pracowała w slumsach Nuevo Chimbote, gdzie zajmowała się ubogimi dziećmi z przedszkoli.

Zginęła w czasie napadu 24 kwietnia 2021 r. Miała 50 lat. Przyczyny ataku są wciąż nieustalone. Raniona misjonarka w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Limie, gdzie przeszła operację. Jej życia nie udało się jednak uratować.



Śledztwo w sprawie napadu jest w toku. Pierwsze ustalenia mówiły o rabunku.



"Jestem wstrząśnięty tym, co spotkało tę szlachetną kobietę, wciąż nie mogę sobie wyobrazić, jak mogło dojść do takiego morderstwa" - powiedział arcybiskup Limy, Carlos Gustavo Castillo, którego wypowiedź przytacza KAI.